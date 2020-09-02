شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «خناقة» الشناوي.. أبرز أزمات محمود كهربا في الملاعب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزمة جديدة افتعلها محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، خلال مران فريقه اليوم الأربعاء، بالدخول في مشادة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأحمر ومع زميله محمد الشناوي، ليقرر مجلس الادارة فرض غرامة عليه مالية قدرها مليون جنيه، ويصدر اللاعب بياناً يعتذر فيه عن تصرفه.

التقرير التالي نستعرض من خلاله أبرز أزمات محمود كهربا خلال مسيرته الكروية

أزمة كهربا مع محمد حلمي

دخل كهربا في مشادة كلامية حامية مع محمد حلمي، المدير الفني للزمالك في موسم 2015-2016 بعد استبداله في لقاء القمة أمام الأهلي، وتلفظ اللاعب على مدربه.

كهربا يخرج عن النص في مواجهة سموحة

بعد استبدال المدير الفني للزمالك جروس له في مباراة الفريق الأبيض أمام سموحة بالموسم الماضي، ينتاب اللاعب حالة شديدة من العصبية حيث ظل يركل دكة البدلاء تحت أنظار الجهاز الفني ثم الانصراف من الملعب.

كهربا يبصق على جماهير ناديه

ويقوم اللاعب بتصرف غير أخلاقي بالبصق على جماهير الزمالك لحظة خروجه من مباراة الفريق أمام بتروأتلتتيكو الأنجولي بمنافسات الكونفدرالية نسحة 2019، حيث سبقها تعنيفه بشدة لزميله يوسف أوباما.

مشادة حامية في مران الزمالك

قبل أيام قليلة من لقاء القمة أمام الأهلي بالدوري في الدور الثاني للموسم الماضي، يدخل محمود كهربا في مشادة مع جروس وباقي أعضاء الجهاز الفني بعد لوم مرتضى منصور رئيس النادي له على حضور احدى الحفلات في واقعة شهيرة.

كهربا يفسد السوبر المصري

ويتسبب محمود كهربا في حالة احتقان شديدة بلقاء السوبر المصري في الإمارات، بعد تعديه على طارق حامد زميله السابق في صفوف الزمالك في أول ظهور له بقميص الأهلي في القمة، وذلك في فبراير الماضي، وهو ما أنتج عنه حالة من العصبية والتوتر بين لاعبي وجماهير الفريقين عقب صافرة النهاية.

كهربا يتعدى على مشجع النصر

يقوم أحد مشجعي نادي النصر السعودي باستفزاز كهربا، ليقوم الأخير بالتعدي عليه بالضرب في مطار الملك خالد بالرياض عقب مباراة الفريقين بالدوري السعودي.

كهربا ينفعل على أحمد فتحي

وينفعل محمود كهربا على قائد الأهلي أحمد فتحي خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب بالدور الأول للموسم الجاري، قبل أن يقوم اللاعب بالاعتنذار له وتقبيل رأسه بعد قيام وليد سليمان بتهدئة الأمور.

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كهربا وأزمة مع كوبر

فوجىء الجميع بصراخ محمود كهربا، في مباراة مصر والسعودية بمونديال روسيا 2018 وتوجيه اشارات لمديره الفني الأرجنتيني هيكتور تفيد بطلب مدربه السكوت في مشهد مؤسف.

أزمة في دورة تبوك والتعدي على اداري الاتفاق

ويتعدى محمود كهربا الضرب على اداري فريق الاتفاق السعودي خلال فترة احترافه بصفوف اتحاد جدة، وذلك في مباراة جمعت الطرفين في دورة تبوك.