شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية المحلة: الأزمات المالية تهدد أندية الدرجتين الثانية والثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشد مصطفى السامولى، رئيس نادى بلدية المحلة، اللجنة الخماسية باتحاد الكرة التي يترأسها عمرو الجناينى، بالوقوف بجوار الأندية التي تعانى من قلة الموارد وخسرت الكثير خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا التي أوقفت النشاط الرياضى وكبدت الأندية خسائر فادحة.

وأضاف أن ناديه البلدية تأثر مثل باقى الأندية وأضطررنا لفك وديعة بقيمة 5 ملايين جنية للصرف على النادى والالتزام بمرتبات العاملين وفريق الكرة وغيرها من المصروفات لكن الظروف جعلتنا نلجأ للوديعة كحل مبدئى لحين تدبير موارد مالية.

وشدد السامولى على أن أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة تعد أكثر المتضررين من كورونا ويجب الوقوف بجوارها سريعا لأن تبعات كورونا مستمرة وقد تدفع بعض الأندية لتجميد نشاطها في حالة عدم دعمها ماليا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الموارد غائبة والمصروفات كثيرة والجميع يعانى ودور اللجنة الخماسية إنقاذ الأندية.

وأشاد السامولى بقرار لجنة مسابقات القسم الثانى