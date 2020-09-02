شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيله عن الإسماعيلي.. الوجهة المقبلة لفخر الدين بن يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الصباح» التونسية أن نادي الصفاقسي دخل في مفاوضات مع الدولي التونسى فخر الدين بن يوسف، من أجل عودته لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك عقب إعلان اللاعب انتهاء تعاقده مع نادي الإسماعيلي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي نادي الصفاقسى اتصلوا باللاعب، من أجل الاستفسار عن وضعه الحالي مع نادى الإسماعيلى، مضيفًا أنه من المفترض أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورا إيجابيا بخصوص الصفقة المنتظرة بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد إتفاق كبير بين فخر الدين بن يوسف وإدارة نادى الصفاقسى، خاصة بعد عودة اللاعب إلى تونس ونهاية تجربته مع الإسماعيلي رافضا اللعب هناك دون عقد يربطه مع فريقه.