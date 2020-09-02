شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم نجم الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مسؤولو الأهلي رسمياً في إنهاء إجراءات إنضمام أسامه الجزيري، لاعب كرة اليد بالترجي التونسي، اليوم الأربعاء. وحصل مسؤولو النادي الأهلي على الاستنغناء الخاص بضم أسامه الجزيري بشكل نهائي، فيما حصل الترجي على إسكندر زايد لاعب الأحمر بشكل نهائي. ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للإنضمام إلى القلعة الحمراء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يضم نجم الترجي التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.