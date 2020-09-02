شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية يلتقي القناة وديًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة الكابتن سمير كمونة، تدريباته الجماعية بمشاركه كل اللاعبين استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز ب، والمقرر انطلاقه يوم 21 سبتمبر المقبل بمواجهة النجوم باستاد نادي جمهورية شبين.
ويختتم الفريق تدريباته غداً الخميس في الرابعه عصرًا قبل السفر للمبيت بأحد فنادق الإسماعيلية، للدخول في معسكر مغلق لمواجهة القناة وديًا عصر يوم الجمعة بملعبه بالإسماعيلية.
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