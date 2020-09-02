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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن تفاصيل إجتماع والد ميسي وإدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أكد خلال إجتماعه بوالد ليونيل ميسي، خورخي ميسي أن رحيل الأرجنتيني لن يتم التفاوض عليه.
وأفادت أن الاجتماع الذي حضره نائب رئيس النادي الكتالوني، خافيير وشقيق ميسي ومحامي العائلة استمر لمدة ساعة ونصف مشيرة إلى أن بارتوميو، أبلغ خورخي أنه يريد بقاء ليو، لأنه عنصر أساسي في مشروع المدرب رونالد كومان.
وأوضح بارتوميو أن عرض تجديد عقد ميسي لمدة عامين لا يزال سارياً، لافتاً في الوقت عينه إلى أنه لن يتفاوض بأي حال من الأحوال على رحيل اللاعب.
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