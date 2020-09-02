بينانت: انتقال فان دي بيك الى اليونايتد قد يكون حلا لصفقة سانشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

اعتبر لاعب ​ليفربول​ السابق ​جيرمان بينانت​ ان انتقال ​دوني فان دي بيك​ الى ​مانشستر يونايتد​ قد يكون حلا لصفقة ​جادون سانشو​.



كلام بينانت جاء في تصريحات نقلتها صحيفة الإكسبريس: "أين يتناسب فان دي بيك مع مانشستر يونايتد؟ هل سيأخذ مكان بوغبا؟ هل سيأخذ مكان برونو؟".

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وتابع: "يمكن سولسكاير أن يعتمد على الثلاثة في خط الوسط، فأنت لا تنفق 40 مليون جنيه إسترليني على لاعب وتضعه على مقاعد البدلاء، إن دي بيك لاعب رائع ، لقد رأيناه في دوري الأبطال كم هو جيد ، إنه يسجل الأهداف".

وواصل: "لكني أعتقد أن هذا يمكن أن يكون وسيلة، هل يذهب بوغبا؟ استخدم المال ببيع بوغبا وادخل إلى سانشو؟، الطريقة التي يتحدث بها المشجعون عن بوغبا ، هم منقسمون ، هناك قرارات منقسمة بشأن بوغبا وأحيانًا يظهر ، وأحيانًا لا يظهر ، موقفه ، خارج الملعب".

واتم : "أعتقد أن البعض منهم سيكون سعيدًا برحيله ويأتي جادون سانشو".