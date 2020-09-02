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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بينانت: انتقال فان دي بيك الى اليونايتد قد يكون حلا لصفقة سانشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
اعتبر لاعب ليفربول السابق جيرمان بينانت ان انتقال دوني فان دي بيك الى مانشستر يونايتد قد يكون حلا لصفقة جادون سانشو.
كلام بينانت جاء في تصريحات نقلتها صحيفة الإكسبريس: "أين يتناسب فان دي بيك مع مانشستر يونايتد؟ هل سيأخذ مكان بوغبا؟ هل سيأخذ مكان برونو؟".
وتابع: "يمكن سولسكاير أن يعتمد على الثلاثة في خط الوسط، فأنت لا تنفق 40 مليون جنيه إسترليني على لاعب وتضعه على مقاعد البدلاء، إن دي بيك لاعب رائع ، لقد رأيناه في دوري الأبطال كم هو جيد ، إنه يسجل الأهداف".
وواصل: "لكني أعتقد أن هذا يمكن أن يكون وسيلة، هل يذهب بوغبا؟ استخدم المال ببيع بوغبا وادخل إلى سانشو؟، الطريقة التي يتحدث بها المشجعون عن بوغبا ، هم منقسمون ، هناك قرارات منقسمة بشأن بوغبا وأحيانًا يظهر ، وأحيانًا لا يظهر ، موقفه ، خارج الملعب".
واتم : "أعتقد أن البعض منهم سيكون سعيدًا برحيله ويأتي جادون سانشو".
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