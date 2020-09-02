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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مهاجم افريقي على رادار بطل البريمرليغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
اكدت تقارير صحفية أن نادي ليفربول بطل البريمرليغ هو الأقرب لحسم صفقة مهاجم زامبيا ونادي سالزبورغ النمساوي باستون داكا في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
ليفربول اصبح الأقرب لحسم صفقة داكا في الميركاتو الصيفي الجاري رغم اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وآرسنال ولايبزيغ ومارسيليا وليل وليون.
داكا ابن ال 21 عاما تألق في المباراة الودية التي جمعت بين ليفربول وسالزبورغ الأسبوع الماضي حيث سجل هدفين في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.
وتُقدر قيمة داكا المالية في الوقت الحالي بـ 20 مليون يورو.
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