أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 2-9-2020 .. أحمد فتحي ممنوع من الاستمرار مع الأحمر

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 2-9-2020 العديد من الأحداث المهمة على مستوى فريق الكرة والتى يأتى على رأسها اليو ديانج يعود للقاهرة غداً للالتحاق بالأهلى بعد استكمال أوراقه.

اليو ديانج يعود للقاهرة غداً للالتحاق بالأهلى بعد استكمال أوراقه

استكمل المالى اليو ديانج لاعب وسط الأهلي أوراقه تمهيداً للعودة للقاهرة والانتظام في تدريبات الأهلي غداً الخميس بعد أن كان من المفترض وصوله مساء أمس الثلاثاء، ويحصل ديانج على تأشيرة القاهرة بالإضافة لتحليل كورونا وهي النواقص التي حرمته من العودة في الموعد المُحدد، وخرج اليو ديانج من حسابات فايلر للدفع به بشكل أساسي في مواجهة وادي دجلة المقرر اقامتها بعد غد الجمعة في بطولة الدورى العام.

محمد محمود يعود لتدريبات الأهلى الجماعية عقب مباراة الوداد بدوري الأبطال يعود محمد محمود لاعب الأهلى لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الوداد المغربي المقرر لها 26 سبتمبر الجارى، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلى الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها محمد محمود قبل عدة اشهر وتحديداً في يناير الماضي. خطأ إدارى السبب فى استبعاد أليو ديانج من مواجهة الأهلي ضد وادي دجلة علم "الخليج 365" أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى استبعد المالى اليو ديانج من حساباته الفنية في مواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها بعد غد الجمعة في بطولة الدورى العام، وكان من المفترض أن يصل ديانج للقاهرة أمس الثلاثاء ولكن اللاعب عندما وصل المطار وجد أن الحجز مدون له بدون تأشيرة القاهرة ليعود اللاعب لمنزله في مالى ، قبل أن يتوجه للمطار مُجدداً بعد 3 ساعات إلا أن الأزمة استمرت لتتأجل عودته ويتخلف اللاعب عن مران الفريق صباح اليوم. ينعي محمود الخطيب، رئيس النادي، ومجلس أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية ، ببالغ الحزن والأسى الكابتن عماد اليماني، المدير الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم، الذي وافته المنيه اليوم. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. كهربا يتظلم لرئيس الأهلي من سيد عبد الحفيظ ضد عقوبتي حارسي الفريق يستعد محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادي الأهلي لتجهيز تظلم مكتوب تمهيدا لتقديمه لمحمود الخطيب رئيس النادي ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد تغريمه مرتين الأولي بعد مشادته مع شريف اكرامي حارس مرمي الأهلي الراحل والتي كانت منذ فترة والثانية على خلفية مشادته مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ نفسه على هامش مران اليوم. Advertisements تعرف على سر خلافات كهربا ومحمد الشناوى فى الأهلى مازالت توابع أزمة مران الأهلى صباح اليوم الأربعاء، والتي كان بطلها الثلاثى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا وسيد عبد الحفيظ تُلقى بظلالها داخل أروقة القلعة الحمراء، خاصة بعد قرار النادى الأحمر بتغريم كهربا مليون جنيه وتحويله للتحقيق، وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن بداية الخلاف بين الشناوى وكهربا تعود لشهر يوليو الماضى عندما سجل كهربا هدفا فى أحد التقسيمات من تحت يد الشناوى وهو الهدف الذى تم تصويره ليقوم كهربا بعد المران برفعه على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى أزعج الشناوى الذى رفض من بعدها تصويره فى التدريبات.