- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 2-9-2020 .. أحمد فتحي ممنوع من الاستمرار مع الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 2-9-2020 العديد من الأحداث المهمة على مستوى فريق الكرة والتى يأتى على رأسها اليو ديانج يعود للقاهرة غداً للالتحاق بالأهلى بعد استكمال أوراقه.
اليو ديانج يعود للقاهرة غداً للالتحاق بالأهلى بعد استكمال أوراقه
استكمل المالى اليو ديانج لاعب وسط الأهلي أوراقه تمهيداً للعودة للقاهرة والانتظام في تدريبات الأهلي غداً الخميس بعد أن كان من المفترض وصوله مساء أمس الثلاثاء، ويحصل ديانج على تأشيرة القاهرة بالإضافة لتحليل كورونا وهي النواقص التي حرمته من العودة في الموعد المُحدد، وخرج اليو ديانج من حسابات فايلر للدفع به بشكل أساسي في مواجهة وادي دجلة المقرر اقامتها بعد غد الجمعة في بطولة الدورى العام.
محمد محمود يعود لتدريبات الأهلى الجماعية عقب مباراة الوداد بدوري الأبطال
يعود محمد محمود لاعب الأهلى لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الوداد المغربي المقرر لها 26 سبتمبر الجارى، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلى الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها محمد محمود قبل عدة اشهر وتحديداً في يناير الماضي.
خطأ إدارى السبب فى استبعاد أليو ديانج من مواجهة الأهلي ضد وادي دجلة
علم "الخليج 365" أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى استبعد المالى اليو ديانج من حساباته الفنية في مواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها بعد غد الجمعة في بطولة الدورى العام، وكان من المفترض أن يصل ديانج للقاهرة أمس الثلاثاء ولكن اللاعب عندما وصل المطار وجد أن الحجز مدون له بدون تأشيرة القاهرة ليعود اللاعب لمنزله في مالى ، قبل أن يتوجه للمطار مُجدداً بعد 3 ساعات إلا أن الأزمة استمرت لتتأجل عودته ويتخلف اللاعب عن مران الفريق صباح اليوم.
يستعد محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم النادي الأهلي لتجهيز تظلم مكتوب تمهيدا لتقديمه لمحمود الخطيب رئيس النادي ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد تغريمه مرتين الأولي بعد مشادته مع شريف اكرامي حارس مرمي الأهلي الراحل والتي كانت منذ فترة والثانية على خلفية مشادته مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ نفسه على هامش مران اليوم.
مازالت توابع أزمة مران الأهلى صباح اليوم الأربعاء، والتي كان بطلها الثلاثى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا وسيد عبد الحفيظ تُلقى بظلالها داخل أروقة القلعة الحمراء، خاصة بعد قرار النادى الأحمر بتغريم كهربا مليون جنيه وتحويله للتحقيق، وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن بداية الخلاف بين الشناوى وكهربا تعود لشهر يوليو الماضى عندما سجل كهربا هدفا فى أحد التقسيمات من تحت يد الشناوى وهو الهدف الذى تم تصويره ليقوم كهربا بعد المران برفعه على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى أزعج الشناوى الذى رفض من بعدها تصويره فى التدريبات.
أكد محمد الجيلانى الوكيل المصرى لليبى حمدو الهونى لاعب الترجي التونسى، إنه تم عرض اللاعب على أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، لدراسة وإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وإن اللاعب رحب اللعب فى الدورى المصرى، مع أقتراب انتهاء تعاقده مع فريقه التونسى، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل.
تشهد الفترة الحالية، تردد أنباء عن رغبة الأهلى فى الإبقاء على أحمد فتحى نجم دفاع المارد الأحمر، رغم توقيع اللاعب لنادى بيراميدز لمدة 3 مواسم، وتم الإعلان الرسمى عن الصفقة يوم 11 أبريل الماضى، حيث كشفت تقارير صحفية عن أن مسئولو النادى الأهلى أستطلعوا رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى مسألة بقاء أحمد فتحى قبل التحدث مع الأخير، وإنهاء مفاوضات تجديد عقده والتراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد، وأكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن إدارة النادى تحدثت مع فايلر عن مدى حاجته لأحمد فتحى فى الموسم الجديد، ليؤكد المدرب السويسرى أن الجوكر لاعب كبير وبقاءه سيكون مفيداً، إلا أنه ترك القرار الأخير لإدارة النادى لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً فى الوقت ذاته على قدرته تعويض أحمد فتحى حال رحيله بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجارى.
واصل المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، تدريباته البدنية فى صالة الجيم وذلك للحفاظ على لياقته البدنية، بعدما أصبح مضطراً للبقاء على قائمة الانتظار فى الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى، حتى فتح باب القيد من جديد، بعد قطع إعارته إلى الاتفاق السعودى عقب أزمة بين اللاعب والنادى، ونشر أزارو صورة عبر حسابه على انستجرام خلال تدريباته فى الجيم وعلق عليها "وقت التدريب".
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 2-9-2020 .. أحمد فتحي ممنوع من الاستمرار مع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.