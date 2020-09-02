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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم شهد مواصلة المارد الأحمر تربعه على القمة برصيد 62 نقطة ثم بيراميدز ثانيا برصيد 45 نقطة والزمالك ثالثا برصيد 45 نقطة.



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ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم حيث حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعب علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، أحرز اهداف الإنتاج الحربي غنام محمد في الدقيقة 30 ومحمد بازوكا في الدقيقة 89، بينما احرز هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة، ليتجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما أرتفع رصيد الإنتاج الحربى المركز للنقطة 27 بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم حيث تعادل فريق إنبى مع نظيره الجونة بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم حيث اقتنص فريق أسوان نقطة ثمينة من بين أنياب طلائع الجيش بتحقيق التعادل السلبى باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية الجولة الـ24 للدورى ليرتفع رصيد أبناء الفريق العسكرى إلى 25 نقطة بينما ارتفع رصيد أسوان إلى 24 نقطة.