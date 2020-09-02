شكرا لقرائتكم سلبية مسحة المصري قبل مواجهة المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة النادي المصري بسلبية نتائج المسحة الطبية الأخيرة للاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الدوري.

على جانب آخر، طلب على ماهر المدير الفنى الجديد للنادي للمصرى البورسعيدى من الجهاز الطبى إعداد تقرير شامل عن حالة اللاعبين الذين مازالوا يعانون من فيروس كورونا الذى ضرب الفريق منذ فترة وأدى لتأجيل ثلاث مباريات وهم الإسماعيلى والإتحاد وحرس الحدود .

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أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، النادي المصري بإصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا بناء على تحليل الـ" رابيد تيست " استعدادًا لمباراته أمام المقاولون العرب المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الخميس ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري الممتاز.

في سياق متصل ، تلقى مسئولي النادي المصري اخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة ايقاف القيد لثلاث فترات قيد التي كان قد تم توقيعها على النادي على خلفية الشكوى التي كان قد قدمها مسئولي نادي هلال الأُبيض السوداني في اللاعب الايفواري شيخ أحمد موكورو والنادي المصري قبل نحو ثلاثة مواسم ، ليصبح من حق المصري قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.