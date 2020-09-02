شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مرتضى منصور بيجيب حق الزمالك وأنا مش مطبلاتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق بالطفرة الإنشائية التي تحققت في النادى الأبيض على مرتضى منصور مؤكدا أنه لم يري الزمالك قوي من فترة طويلة مثل هذه اللحظة مؤكدا أن انطلاق قناة الزمالك خير دليل على كلامه.

قال طارق يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوي ردا على اتهامات حلمى طولان له بالتطبيل قائلا:"مش محتاج حاجة من حد عشان أطبل أنت اللى بطبل عشان حاجة خاصة بيك يا كابتن حلمى عشان حاجة خاصة بيك".

تابع :" أنا مش صغير وأنت مش صغير يا كابتن حلمى وايه الحاجات اللى عليا هتقولها أنا إسمى مثل الذهب بروح أي مكان بسيب ذكرى وسمعة طيبة ".

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وواصل :" مرتضى منصور بيجسب حق الزمالك ومن امتى كان الزمالك بيناطح الأهلى ولما بنقول كدا بيتقال علينا بنطبل دا كفاية قناة الزمالك وفرع أكتوبر اللى عملهم مرتضى منصور".

وكشف طارق يحيى سبب ارتداءه قميص الأهلى قائلا:" فيه حفلة من الأيتام معمولة من أحد الشركات داخل النادى الأهلى وطلب منى ارتداء القميص الأحمر هل المفروض ارتدي قميص الزمالك كل الأمر حفلة خيرية".

واختتم:"المفروض تخاف على مشاعر وأحاسيس جماهير الزمالك يا كابتن حلمى حتى لو كانت إدارة إنبي طلبت منى ارتداء هذا القميص الأحمر كنت تلبس أزرق أو أي لون تانى".