شكرا لقرائتكم اليو ديانج يعود للقاهرة غداً للالتحاق بالأهلى بعد استكمال أوراقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استكمل المالى اليو ديانج لاعب وسط الأهلي أوراقه تمهيداً للعودة للقاهرة والانتظام في تدريبات الأهلي غداً الخميس بعد أن كان من المفترض وصوله مساء أمس الثلاثاء، ويحصل ديانج على تأشيرة القاهرة بالإضافة لتحليل كورونا وهي النواقص التي حرمته من العودة في الموعد المُحدد، وخرج اليو ديانج من حسابات فايلر للدفع به بشكل أساسي في مواجهة وادي دجلة المقرر اقامتها بعد غد الجمعة في بطولة الدورى العام.

ووجه رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عتابا شديدا اللهجة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة خاصة وأنه كان سيعتمد على اليو ديانج بشكل أساسي في مواجهة دجلة بوسط الملعب بجوار حمدي فتحي في ظل غياب عمرو السولية، والذي لازال يُعاني من الإصابة

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ويعود ديانج غداً الخميس من مالى إلا أن اللاعب لن يكون ضمن حسابات فايلر للدفع به في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن أول وثاني تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة التي حصل عليها الفريق بعد مواجهة المصري البورسعيدي.

من جانبه رد اليو ديانج على انباء هروبه من الأهلي مؤكداً أنه سافر إلى مالى بعلم الجهاز الفنى وموافقة عب الحفيظ، مستغلا عدم مشاركته فى مباراة المصري، فضلا عن طول الفترة بين لقاء المصرى وحتى مباراة الأهلى ووادى دجلة.