شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يخطف 3 نقاط من سموحة في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعب علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، أحرز اهداف الإنتاج الحربي غنام محمد في الدقيقة 30 ومحمد بازوكا في الدقيقة 89، بينما احرز هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة، ليتجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما أرتفع رصيد الإنتاج الحربى المركز للنقطة 27 بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة والإنتاج الحربى بتعادل الفريقين 1/1 احرز هدف الإنتاج غنام محمد في الدقيقة 30 وتعادل لسموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة المقامة علي على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين .

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بدأ سموحة المباراة بضغط وهجوم مكثف ، وتألق احمد يحيي حارس مرمي الإنتاج، ومع مرور الوقت يبدأ فريق الإنتاج في الظهور هجوميا حتى ينجح غنام محمد في التقدم في الدقيقة 30، وقبل نهاية الشوط الأول يحرز شريف رضا هدف التعادل من ركلة حرة لينتهي الشوط بالتعادل 1/1.

الشوط الثاني بد فريق الإنتاج الحربى ضاغطا املا في النقاط الثلاثة، وأضاع مهاحجموه العديد من الأهداف حتي نجح محمد بازوكا من احراز هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 89 لينتهى اللقاء بفوز مهم وصعب لفريق الإنتاج 2/1.