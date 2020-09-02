شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يعقد محاضرة فنية للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، محاضرة فنية للاعبين قبل المران الختامى الذى أقيم اليوم، الأربعاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك غدًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.. ويرغب المدير الفنى لبيراميدز فى كشف نقاط القوة والضعف فى صفوف الزمالك، وشرح كيفية استغلال الثغرات خاصة فى ظل غياب طرفى الفريق حازم إمام ومحمد عبد الشافى للإصابة.

ورفض مسئولو نادى بيراميدز تحفيز اللاعبين بصرف مكافآت خاصة، من أجل تحقيق الفوز على الزمالك، حيث تحمل تلك المواجهة طابعا خاصا، ويرغب كل فريق فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للابتعاد بوصافة الدورى عن منافسه، لاسيما أن الزمالك وبيراميدز يتنافسان بقوة على المركز الثانى ويحصد كل فريق فى جعبته حاليًا 45 نقطة.

واكتفى مسئولو الفريق السماوى بالمكافآت التى يتم صرفها بعد تحقيق الفوز فى كل مباراة بمباريات الدورى، حيث أكدوا أن مواجهة الزمالك ذات أهمية خاصة واللاعبون يدركون مدى أهميتها فى المنافسة على المركز الثانى.

ودخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الزمالك غداً، ويعانى بيراميدز من إصابات مؤثرة بعد تعرض أحمد الشناوى لإصابة قوية على مستوى العضلة الضامة ويحتاج لفترة تأهيل تستمر لإسبوعين.

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كما تجددت إصابة عبد الله السعيد نجم هجوم الفريق بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين الماضي، وغاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لفريق بيراميدز وبالتحديد الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3 / 0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى الممتاز.

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذى سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

واحتل النجم الدولى المرتبة السادسة فى قائمة أعضاء نادى المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبى السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلى الحالى، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلى منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلى منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضى والحالي.