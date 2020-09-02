شكرا لقرائتكم بيراميدز يدخل سباق الأندية على التعاقد مع كريم طارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتحم مسئولو بيراميدز ضمن سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع كريم طارق صانع ألعاب بتروجت والمعار لطلائع الجيش والذى يقدم مستويات جيدة مع الفريق العسكرى خلال الموسم الحالى وتحديدا منذ عودة النشاط الكروى بعد جائحة كورونا.

وكان كريم طارق قد نجح فى تحقيق هدف التعادل لفريقه فى لقاء سموحه فى الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما كان الطلائع مهزوما بهدف مقابل للاشىء، وفى اللقاء الذى يليه استطاع إحراز هدف الفوز فى مرمى الإنتاج الحربى.

ويسابق مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى إنهاء الصفقة بشكل رسمى فى ظل حاجتهم للاعب صانع ألعاب يكون بديلا ليوسف أوباما فى ظل عدم قناعة الفرنسى باتريس كارتيرون بالقدرات الفنية لكريم بامبو ومحمد عنتر وإسلام جابر.

من ناحية أخرى، وافقت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح على ضم كريم طارق جناح بتروجت المعار هذا الموسم لطلائع الجيش فى ظل المستوى المُتميّز الذى يقدمه اللاعب الشهير ب "سبايدر مان "مع فريقه هذا الموسم ليدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية لضمه فى الموسم المقبل، ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت وبالتالى فسيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الصيف المقبل لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة وأن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلى منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز على خدمات كريم طارق، فى الوقت الذى حولت لجنة التخطيط الملف للسويسرى رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفنى الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمى لضمه.