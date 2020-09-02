شكرا لقرائتكم محمد محمود يعود لتدريبات الأهلى الجماعية عقب مباراة الوداد بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمد محمود لاعب الأهلى لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الوداد المغربي المقرر لها 26 سبتمبر الجارى، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلى الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها محمد محمود قبل عدة اشهر وتحديداً في يناير الماضي.

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وعاد محمد محمود من ألمانيا قبل عشرة أيام تقريباً بعدما عرض نفسه على الطبيب الذى سبق وأجرى له جراحة الصليبي للتأكد من حقيقة إصابته بقطع في غضروف الركبة وهو التقرير الذى صدر من الجهاز الطبي للفريق وأجبر اللاعب على السفر إلى إلمانيا لكن الخبير الالماني طمأن اللاعب وأكد له إنه لا يعاني من إية إصابات في الركبة.

ويؤدي لاعب الأهلي حالياً برنامج تأهيلي للعودة للتدريبات الجماعية عقب مباراة الوداد المغربي التى ستقام في المغرب فيما ستقام مباراة العودة بمصر يوم 3 أكتوبر المقبل.