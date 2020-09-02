شكرا لقرائتكم إسلام صادق: فايلر طلب رحيل كهربا بعد خناقته مع الشناوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى إسلام صادق، أن المشادة التى كانت بين محمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد الشناوي، أحدثت ضجة كروية داخل الوسط الرياضي.

وقال إسلام صادق في تصريحات تليفزيونية: "كهربا اشتبك مع الشناوى بسبب رفض الأخير أسلوب اللاعب الذى تحدث به، وذلك بسبب أن كهربا لم يكن مركز على الإطلاق خلال حديثه مع الشناوى".

وأضاف صادق: "لا يجوز ما حدث من كهربا بسبب اسم وكيان النادى الأهلي، الأمر الذى جعل سيد عبدالحفيظ يوقع غرامة مالية على اللاعب بلغت مليون جنيه".

وأوضح إسلام صادق: "المشادة التى قام بها كهربا اليوم لم تحدث على الإطلاق فى تاريخ النادى الأهلي، واللاعب شعر بالخطأ بعد تلفظه بألفاظ ضد الأهلي".

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وتابع صادق: "رينيه فايلر غير مقتنع على الإطلاق بإمكانيات كهربا وطلب من مسئولى النادى رحيله وعدم استمراره داخل صفوف الفريق، ولن يتم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقد يرحل عن الأهلى فى نهاية الموسم الجارى بسبب الأزمة التى حدثت اليوم".

وأضاف: "كهربا قال خلال المشادة أيضًا أنه لن يتواجد داخل النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة، ورفض طلب فايلر بالتدرب منفردًا".