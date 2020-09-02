شكرا لقرائتكم أهلي جدة يعلن غياب عمر السومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الأهلي، يوم الأربعاء، إصابة عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في العضلية الخلفية للقدم اليسرى ليغيب عن الفريق في المباراتين المقبلتين.

وقال أهلي جدة في بيان صحافي: سيغيب المهاجم السوري عن الفريق أمام أبها والرائد، فيما سيكون جاهزا للمشاركة بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا.

كما أكدت الفحوصات الطبية تعرض الحارس محمد العويس لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى، ليتأكد غيابه عن مواجهة أبها المقبلة، فيما سيغيب محمد آل فتيل عن مباراتي أبها والرائد لتمدد بالرباط الجانبي للركبة اليمنى، كما تأكد غياب سعيد المولد عن مواجهات أبها والرائد والشرطة العراقي، بسبب تعرضه لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى.

