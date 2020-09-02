«شارب حاجة.. ومحدش يكلمني عن المبادئ.. وألفاظ مسيئة».. تفاصيل «خناقة» كهربا والشناوي في الأهلي انتهت بـ«تشابك بالأيدي»

سادت حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد المشادة التي وقعت بين محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وزميله محمد الشناوي حارس المرمى على هامش المران الصباحي، ضمن الاستعداد للقاء وادي دجلة، المقرر له بعد غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة نفى في بداية الأمر أي مشادات، وأكد أن ما تردد غير صحيح وأنه لا توجد أزمة بين الطرفين، موضحا أن مثل هذه الأخبار هدفها زعزعة استقرار الفريق الذي يسعى لحسم لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي والمرة الثانية والأربعين في تاريخه.

من جانبه طلب محمود الخطيب رئيس النادي تقريرا عما تردد بعد أن انتشر على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام، أنباء المشادة بين اللاعبين، حيث كرر عبد الحفيظ نفس الكلام وأكد أنه لا توجد أزمة بين اللاعبين على الإطلاق.

ورغم نفي سيد عبد الحفيظ، إلا أنه عاد وقرر تغريم كهربا مليون جنيه ما يؤكد حدوث الواقعة حيث اعتذر اللاعب وأكد التزامه بنظام العمل في الأهلي.

ونشر موقع "القاهرة 24" أنه علم من مصادر خاصة، أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي، تفوًه بألفاظ مسيئة لكيان النادي مما أدى إلى قرار جهاز الكرة بتغريمه مبلغ مليون جنيه.

بدأت الأزمة حين تحدث كهربا بطريقة ساخرة مع أحد اللاعبين الناشئين، مما دفع في البداية أيمن أشرف إلى مطالبته بالصمت، إلا إن كهربا تمادى في الشتائم بدون أي سبب وارتفع صوته، فما كان من محمد الشناوي قائد الفريق إلا التدخل لإسكات اللاعب وقال له: “شكلك شارب حاجة.. اهدا شوية”.

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وأمام نصيحة الشناوي، فوجئ الحارس الدولي أن كهربا يوجه له وابلًا من الشتائم، فما كان منه إلا الاشتباك بالأيدي قبل أن يسرع أحد عمال غرف الملابس للاستنجاد بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ، الذي لم يكن موجودًا في تلك اللحظة داخل غرفة خلع الملابس.

ومع قدوم عبد الحفيظ حاول تهدئة كهربا والشناوي، إلا إن الأول تمادى في الشتائم وقال: “محدش يكلمني عن المبادئ بتاعتكم لما ألاقي نص الفريق عايز يضربني وأسمع شتيمة أمي بوداني”.

مدير الكرة بالأهلي احتد لفظيا على كهربا وطلب منه الخروج فورا من غرفة خلع الملابس، إلا إن اللاعب فاجأ الجميع حين قام بجمع متعلقاته وأسرع نحو سيارته وتوجه إلى منزله، لكن عاد سريعا حين جاءه أكثر من اتصال من بعض زملائه وعلى رأسهم محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ثم قدم اعتذارًا لمدير الكرة والشناوي في حضور وليد سليمان، لكن تم إبلاغه بقرار محمود الخطيب بعقوبة المليون جنيه.

ويؤدي كهربا برنامج تدريبي مكثف في الأهلي استعدادا لعودته للمباريات بعد انتهاء إيقافه بعد مباراة حرس الحدود المقبلة.

وأوقف اتحاد الكرة اللاعب بسبب أحداث شغب مباراة الأهلي والزمالك، في الإمارات بكأس السوبر المصري في فبراير الماضي وذلك لمدة 8 مباريات.

ومن المقرر أن يكون كهربا جاهزا للعودة في مباراة الإسماعيلي التي لم يعلن اتحاد الكرة عن موعدها بعد وذلك قبل لقاء الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 26 سبتمبر الجاري.

هذه هي الأزمة الأولى لكهربا مع الأهلي حيث انضم للفريق في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية ولم يقدم بعد أوراق اعتماده في الفترة التي سبقت إيقافه حيث بدا بعيدا عن المستوى الذي ظهر به خلال تجربته مع الزمالك.