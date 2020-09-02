21 لاعبًا في قائمة طنطا لمواجهة الاتحاد

استقر أحمد أسامة المدير الفني الجديد لفريق طنطا الأول لكرة القدم على قائمة تضم ٢١ لاعبا للدخول في معسكر الفريق المغلق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري . ويستعد فريق طنطا لملاقاة الاتحاد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر غدا الخميس على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة غدا الخميس على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز . وتضم القائمة 21لاعبا وهم: على فرج ومحمد فتحي ومحمد اشرف حراس للمرمى، وفى الدفاع محمود مسعود وسليمان عبد ربه وأحمد سالم صافى وايهاب سمير ومحمود منصور ومحمد الشاذلى، وفى الوسط حسام غالى واحمد الشناوى واونوش ومحمد اسعد وعبد الرحمن الدح واحمد الألفى واحمد سعيد اوكا واحمد فهمي، وفى الهجوم إسلام فؤاد ومحمد ناجى جدو وجون أفي . للمرمى، وفى الدفاع محمود مسعود وسليمان عبد ربه وأحمد سالم صافى وايهاب سمير ومحمود منصور ومحمد الشاذلى، وفى الوسط حسام غالى واحمد الشناوى واونوش ومحمد اسعد وعبد الرحمن الدح واحمد الألفى واحمد سعيد اوكا واحمد فهمي، وفى الهجوم إسلام فؤاد ومحمد ناجى جدو وجون أفي .

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