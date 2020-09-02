كروس يستفز ميسي للانتقال إلى ريال مدريد

صرح الدولي الألماني توني كروس، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، بأنه يتمنى انتقال ليونيل ميسي أسطورة برشلونة للملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة "اَس" الإسبانية، ميسي من أفضل اللاعبين على الإطلاق، ورحيله من المنافس

المباشر لك فهو شئ جيد، بالتأكيد لن يشعر بالندم تجاه هذه الخطوة.

أما عن إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد، فقد قال كروس: "لو كنت مكانه لما أقدمت على مثل هذه الخطوة، ففكرة

أن ينتهى الأمر بانتقاله إلى ريال مدريد يحتاج إلى التحلي بالكثير من الجرأة."

ويرغب ليونيل ميسي في الرحيل عن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بفسخ عقده مع النادي الكتالوني، مستغلًا البند المنصوص عليه في التعاقد.

ويتمسك جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة بالحصول على 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل ميسي.