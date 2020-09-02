الهلال يخسر خدمات علي البليهي أمام الوحدة

تلقي فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، ضربة قوية، بإصابة مدافع الفريق قبل مواجهة الوحدة المقبلة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وأنهى فريق الهلال مرانه الرئيسي اليوم استعداداً لمواجهة الوحدة، وركز لوشيسكو خلال الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض مناورة على جزء من مساحة الملعب .
وأكد نادي الهلال عبر موقعالتواصل الاجتماعي تويتر، غياب علي البليهي، مدافع الزعيم عن المشاركة في التدريبات الجماعية مساء اليوم .
وأوضح المركز الإعلامي لنادي الهلال، تواجد البليهي في العيادة، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، دون تحديد مدة غيابه عن الزعيم .
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