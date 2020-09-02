فخر الدين بن يوسف يقترب من العودة إلى الصفاقسي

دخل نادي الصفاقسي التونسي، في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف لاعب نادي الإسماعيلي، للعودة لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقا لموقع "Foot24" التونسي، أن مسئولي نادي الصفاقسي تواصلوا مع فخر الدين بن يوسف، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل انضمامه إلى الفريق هذا الصيف.
وأشار الموقع التونسي إلى، أن اللاعب أبدى موافقة على العودة لفريقه السايق، في ظل عدم وضوح موقفه مع نادي الإسماعيلي، خاصة وأن عقده ينتهي مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري.
وأضاف التقرير "من المفترض أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورا إيجابيا بخصوص الصفقة المنتظرة
وخاض التونسي 7 مباريات مع الدراويش وسجل 3 أهداف منذ انضمامه في صفقة انتقال حر في يناير الماضي.
وخاض بن يوسف 90 مباراة بقميص الأسود والأبيض سجل خلالها 18 هدفا وصنع 21 بين 2012 و2015.
وحقق الدولي البالغ 29 عاما لقب الدوري التونسي والكونفدرالية الإفريقية في 2013 بقميص الصفاقسي.
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