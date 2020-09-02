يوفنتوس يعلن مدة غياب بيرنارديسكي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن تفاصيل إصابة لاعبه فيدريكو بيرنارديسكي، الذي تعرض لها، صباح اليوم الأربعاء، بمعسكر المنتخب الإيطالي، ومدة غيابه المنتظرة عن الفريق .
ويبدو أن الموسم الجديد سيكون غير جيد بالنسبة لبيرنارديسكي الذي تعرض لإصابة، صباح اليوم، مع منتخب بلاده، الذي يستعد لمواجهة منتخبي البوسنة والهرسك، الجمعةالقادم، ثم منتخب هولندا، الاثنين، في إطار بطولة دوري أمم أوروبا، ليغادر المعسكر عائدًا إلى فريقه حيث خضع للفحوصات اللازمة بالمركز الطبي للنادي .
وأصدر نادي يوفنتوس بيانًا رسميًا على موقعه أكد فيه خضوع اللاعب للإشاعات المطلوبة والتي أظهرت تعرضهلإصابة متوسطة الدرجة في العضلة الفخذية المستقيمة بالفخذ الأيسر .
وأضاف النادي الإيطالي أن اللاعب من المنتظر أن يغيب لمدة 15 يومًا يخضع بعدها لفحوصات جديدة من أجل تقيم حالة اللاعب وموعد عودته للمشاركة مع الفريق، في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة “كالتشيو ميركاتو” غياب بيرنارديسكي بذلك عن أول مباريات فريقه في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا، والمقرر أن تقام يوم 20 سبتمبر القادم
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