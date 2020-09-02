جاريث بيل يدرس الرحيل عن ريال مدريد

أبدى جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، رغبته في مُغادرة الميرنجي هذا الصيف، وذلك بعد أن فشل في حجز مكانٍ أساسي في تشكيلة المُدرب زين الدين زيدان.
وفي حوار تلفزيوني أجراه أثناء تواجده في مُعسكر المنتخب الويلزي الذي يستعد لمواجهة فنلندا غداً في إطار مُباريات دوري الأمم الأوروبية قال : إن النادي الإسباني وقف عائقاً أمام رغبتهفي الرحيل مرات عديدة .
وأضاف بيل، في التصريحات التي نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، : أعتقد أن النادي يحتاج أن يُجيب عن ذلك، ريال مدريد يجعل الأمر صعبة للغاية، وتابع قائلاً : حاولت الرحيل العام الماضي ولكنهم أوقفوا العملية في آخر لحظة، كنت متحمساًلذلك المشروع ولكن الخطوة لم تحدث .
وأكمل بيل قائلاً : كانت هناك بعض اللحظات الاخرى التي حاولنا فيها أن نُنجز انتقالاً من النادي ولكنهم لم يسمحوا بذلك .
وأوضح القاطرة الويلزية سبب رغبته بالقول :”أريد أن ألعب كرة القدم، لازلت مُحفزاً من أجل لعب كرة القدم، ولكن الأمر يتعلق بالنادي هم يتحكمون بكل شيء”، وتابع بيل قائلاً :”كل ما يُمكنني فعله هو أن أواصل ما أقوم به على أمل يجد جديد .
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