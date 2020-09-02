دجانيني يقترب من كسب قضيته ضد الأهلي السعودي

كشف المحامي أحمد الأمير، القانوني المختص بالنزاعات الرياضية، عن اقتراب الرأس أخضري دجانيني تافاريس، محترف الأهلي السابق، من كسب قضيته ضد الراقي .

وفجر وكيل أعمال دجانيني مفاجأة من العيار الثقيل، بفسخ عقد اللاعب مع الأهلي من طرف واحد بسبب رواتبه المتأخرة، بعد

أن قدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

وصرحت إدارة النادي الأهلي في بياناً رسمياً ، لتوضيح موقفها في أزمة المهاجم الرأس أخضري، كما كشفت بعض الأنباء السبب الحقيقي وراء تصرف

اللاعب ، وهو عدم موافقته على الخصم من راتبه بمقدار 50%، وبذلك يكون تسليمه لرواتبه مع الخصم يعتبر كأنه تأخير في تسليم رواتبه .

وأضاف الأمير : وذلك لأن اللاعب يعتبر المبالغ التي سلمت له رواتب بدون الخصم، والنادي يعتبرها رواتب كاملة مع الخصم؛ لذلك سوف تنظر فيها فض المنازعات واللاعب أقرب لكسب القضية .