دجانيني يقترب من كسب قضيته ضد الأهلي السعودي

كشف المحامي أحمد الأمير، القانوني المختص بالنزاعات الرياضية، عن اقتراب الرأس أخضري دجانيني تافاريس، محترف الأهلي السابق، من كسب قضيته ضد الراقي .
وفجر وكيل أعمال دجانيني مفاجأة من العيار الثقيل، بفسخ عقد اللاعب مع الأهلي من طرف واحد بسبب رواتبه المتأخرة، بعدأن قدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .
وصرحت إدارة النادي الأهلي في بياناً رسمياً ، لتوضيح موقفها في أزمة المهاجم الرأس أخضري، كما كشفت بعض الأنباء السبب الحقيقي وراء تصرفاللاعب ، وهو عدم موافقته على الخصم من راتبه بمقدار 50%، وبذلك يكون تسليمه لرواتبه مع الخصم يعتبر كأنه تأخير في تسليم رواتبه .
وأضاف الأمير : وذلك لأن اللاعب يعتبر المبالغ التي سلمت له رواتب بدون الخصم، والنادي يعتبرها رواتب كاملة مع الخصم؛ لذلك سوف تنظر فيها فض المنازعات واللاعب أقرب لكسب القضية .
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