تعادل إيجابي بين سموحة والإنتاج الحربي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة السكندري والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتقدم الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الدقيقة 31، عن طريق غنام محمد من تصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، بعدما ارتطمت في لاعبي سموحة.
بينما جاء هدف سموحة في الدقيقة 44 عنطريق شريف رضا الذي أرسل كرة داخل منطقة الجزاء لتخدع أحمد يحيي حارس الإنتاج الحربي، وتسكن المرمى.
سموحة بدأ المباراة، بشراسة هجومية عن طريق صلاح محسن وديريك نيسيبامبي، محاولًا هدف التقدم.
على الجانب الَاخر احتاج فريق الإنتاج الحربي بعض الوقت للدخول في المباراة.
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