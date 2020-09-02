محمد الصباحي حكم فيديو في لقاء الزمالك وبيراميدز

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، تعيين محمد الصباحي حكم فيديو في لقاءالزمالك وبيراميدز غدًا في الدوري.
وقررت اللجنة تعيين محمد الحنفي حكم ساحةفي المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.
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