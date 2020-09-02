قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، تعيين محمد الصباحي حكم فيديو في لقاء الزمالك وبيراميدز غدًا في الدوري. الزمالك وبيراميدز غدًا في الدوري. وقررت اللجنة تعيين محمد الحنفي حكم ساحة في المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز. في المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

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