تعيين أحمد الميرغني في لجنة تطوير واكتشاف المواهب بنادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين أحمد الميرغني لاعب فريق الكرة السابق بالنادي ضمن لجنة تطوير واكتشافالمواهب بالقلعة البيضاء.
وتتكون اللجنة من غانم سلطان وأحمد عبد الحليم وعادل المأمور وحمادة عبد اللطيفوتامر عبد الحميد .
وأكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين ومدرسة الكرة والأكاديميات بالزمالك أن أحمد الميرغني ابن النادي وسيكون إضافة كبيرة في لجنة التطوير.
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