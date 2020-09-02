الميركاتو الصيفي: جاريث بيل يخرج عن صمته ويفتح باب مغادرة ريال مدريد

تحدث النجم الويلزي “جاريث بيل” عن مستقبله مع ريال مدريد، وإمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في حديث لشبكة سكاي سبورتس أثناء تواجده في معسكر المنتخب الويلزي استعدادًا لدوري الأمم الأوروبية.

وأجاب بيل على سؤال هل انت باق ام ستغادر ريال مدريد؟ قائلاً : “أعتقد ان النادي هو من عليه الإجابة على هذا السؤال، كُنت سأغادر السنة الماضية لكنهم قاموا بإيقاف كل شيء في آخر ثانية”.

وأردف قائلا : “كان هنالك مشروع كنت متحمسا له السنة الماضية لكنه لم يتحقق، اذا الأمر في يد النادي”.

وأضاف : “أريد أن ألعب كرة القدم وأنا متحمس للعب كرة القدم أعتقد أن ذلك يعتمد على النادي، فهم يتحكمون في كل شيء، لدي عقد وعليّ فقط متابعة ما أفعله وانتظر ظهور شيء ما”.

Advertisements

وتابع : “أريد مواصلة لعب كرة القدم، لا زلت في الـ31 من عمري و أحس أني في لياقة جيدة ولدي الكثير لأقدمه. لنرى ما سيحدث كل شيء بأيدي النادي ، وهُم يُصعبون الأمور لأكون صريحًا”.

وحول سعادته مع المنتخب الويلزي، قال :”عندما آتي إلى هُنا أحس اني سعيد جدا ومرتاح جدا و مُرحب بي. ومهما كان ما يحدث في مدريد فهو يحدث هنالك ولا يؤثر علي بشكل سيء، فلدي من الخبرة للتعامل مع ذلك. آتي إلى هنا سعيدا للعب كرة القدم ومتحمسا لأؤدي جيدا”.

‏وختم بيل حديثه بالقول : “العودة إلى الدوري الانجليزي؟ كما قلت فالأمر ليس بيدي في حال قدوم أي عرض سأنظر له، وسنرى ما سيحدث فهناك الكثير من الوقت وبشكل عام القرار بيد ريال مدريد“.

..