والد ميسي يؤكد صعوبة استمرار نجله مع برشلونة

قال والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي “خورخي ميسي“، انه من الصعب على ابنه البقاء في برشلونة، كما ذكر أنه لم يجري أي محادثات مع أي نادي بشأن انتقال الأسطورة الأرجنتينية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية اسبانية ان رئيس برشلونة “جوسيب بارتوميو” يقود محاولات إقناع النجم الأرجنتيني لتغيير رأيه والالتزام بعقده مع النادي الكتالوني من خلال والده خورخي.

وسافر والد ميسي “خورخي ميسي”، من الأرجنتين إلى إسبانيا لإجراء محادثات بشأن مستقبل ابنه مع مجلس إدارة النادي في وقت سابق من نهار اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة “كواترو”، فيديو قصير لخورخي ميسي يقول فيه انه من الصعب على ابنه البقاء في برشلونة لكنه أوضح أنه لم يتم فتح أي محادثات مع أي من الأندية الأخرى، بما في ذلك مانشستر سيتي الانجليزي.

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ويصر ليونيل ميسي على مغادرة برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، بينما تقول إدارة النادي الكتالوني ان ميسي لا يمكنه المغادرة كلاعب حر وأن أي نادٍ مشترٍ سيتعين عليه دفع مبلغ 700 مليون يورو شرطه الجزائي أو التفاوض على مبلغ للصفقة.

ولدى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بندًا في عقده يسمح له بالمغادرة في نهاية أي موسم. وبينما كان يُعتقد أن الموعد النهائي قد مر في يونيو، أفادت صحيفة “الماركا” أن بيئة اللاعب تعتقد أنه تم تمديده تماشيًا مع تمديد موسم 2019/20.

ومن المقرر أن تلعب الجوانب القانونية للوضع التعاقدي لميسي دورًا رئيسيًا الآن مع التقارير التي تزعم أن شرط ميسي الجزائي البالغ 700 مليون يورو في النادي لم يعد صالحًا.

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