الميركاتو الصيفي: إيفرتون يحسم صفقة لاعب وسط واتفورد “عبد الله دوكوري”

نجح فريق إيفرتون في حسم صفقة ضم لاعب وسط واتفورد، الفرنسي “عبد الله دوكوري“، مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضجت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن إيفرتون نجح في التفوق على فريقي ولفرهامبتون وفولهام، اللذان كانا يرغبا في التعاقد مع دوكوري، لكنه فضل الانتقال لصفوف التوفيز، وكان إيفرتون قد طارد دوكوري في الصيف الماضي لكنه فشل في حسم الصفقة، قبل أن ينجح في إتمامها هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن لاعب الوسط الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما، قرر الرحيل عن واتفورد عقب هبوط الفريق إلى الشامبيونشيب، لكنه رفض جميع العروض المقدمة له من الأندية الآخرى، لرغبته في الانتقال لصفوف إيفرتون.

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ونجح المدير الفني لفريق إيفرتون كارلو أنشيلوتي، في تعزيز صفوف خط وسط فريقه، حيث يستعد البرازيلي آلان للخضوع لفحص طبي غدا، قبل إكمال انتقاله من نابولي إلى الميرسيسايد.

وكذلك يتجه نجم ريال مدريد، الكولومبي خاميس رودريجيز للانضمام إلى صفوف إيفرتون بعقد يمتد حتى ثلاث سنوات، بعدما أصبح خارج حسابات المدير الفني للميرنجي، الفرنسي زين الدين زيدان.

وخاض دوكوري 129 مباراة في الدوري الإنجليزي، منها 37 مباراة في الموسم الماضي، وخلال مواسمه الأربعة مع واتفورد سجل 17 هدفًا ومنح 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

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