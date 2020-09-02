عاجل | قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.. “استبعاد نجمي الفريق”

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز “أنتي تشاتشيتش“، القائمة التي سيخوض بها لقاء الزمالك، في الجولة 24 في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام غدًا الخميس.

وتلقى الجهاز الفني لفريق بيراميدز، صدمة كبيرة بعدما تأكد غياب نجم الفريق “عبد الله السعيد“، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ليقرر المدرب الكرواتي استبعاده من المباراة.

والصدمة الثانية تمثلت في غياب الحارس الأساسي “أحمد الشناوي“، حيث تعرض لإصابة قوية خلال التدريبات الجماعية يوم الاثنين الماضي، وفضل “أنتي تشاتشيتش” استبعاده أيضا، والاعتماد على المهدي سليمان في تلك المباراة.

وستكون المباراة صراع بين الفريقين على اقتناص المركز الثاني، حيث يحتل بيراميدز والزمالك المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 45 نقطة، ولكن الفريق الأبيض سيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عبدالرحمن أيمن.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد حمدي، طارق طه، عبدالله بكري، علي جبر، رجب بكار، محمد عطوة، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، إيريك تراوري، محمد فتحي، أحمد توفيق، محمد فاروق، إبراهيم حسن، إسلام عيسي، عمر لعيوني، إبراهيم عادل، محمود حمادة.

الهجوم: جون أنتوي.

..