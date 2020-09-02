أوباميكانو يترك الباب مفتوحًا أمام باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي

تحدث قلب دفاع لايبزيج “دايوت أوباميكانو“، الذي تم استدعاؤه مؤخرًا لأول مرة لتمثيل المنتخب الفرنسي الأول، عن مستقبله خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تاركًا الباب مفتوح أمام إمكانية اللعب لفريق باريس سان جيرمان.

وأصبح “دايوت أوباميكانو” أحد أكثر المدافعين رواجًا في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تقديمه أداء مبهرًا في منافسات دوري أبطال أوروبا ما جعل المدير الفني للمنتخب الفرنسي “ديدييه ديشان ” يستدعيه للمرة الأولى في مشواره لتمثيل منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

وتحدث أوباميكانو في مؤتمر صحفي عن مستقبله مؤكداً وجود اتصالات مع أندية أخرى بجانب بطل فرنسا باريس سان جيرمان.

وقال أوباميكانو : “أتحدث مع الفرق الأخرى، هذا صحيح، لكنني لست في عجلة من أمري في الوقت الحالي وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.

Advertisements

وعلق على إمكانية الانضمام إلى باريس سان جيرمان، قائلاً : “باريس سان جيرمان هو أفضل فريق في فرنسا، لكن في الوقت الحالي أركز فقط على اللعب مع المنتخب الفرنسي. هناك أندية اهتمامهم بي يمنحني المزيد من القوة لمواصلة النمو والنادي الباريسي منهم”.

وتابع بالقول : “سر نجاحي الحالي؟ الحفاظ على المستوى الفني الذي أقدمه داخل الملعب وايضًا تجنب الضغط النفسي، ، كما انه ليس من السهل الوصول إلى هنا دون المنافسة مع لاعبين رائعين آخرين”.

وختم أوباميكانو حديثه بالقول : “العمل مع رفاييل فاران وبريسنال كيمبيمبي وكليمنت لينجليت سيساعدني على التطور، إنهم لاعبون يتمتعون بخبرة كبيرة”.

..