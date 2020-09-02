ارسنال يعلن عودة جماهيره امام شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

كشف نادي ارسنال، عن عودة الجماهير للحضور، خلال مباراة الجانرز أمام ضيفه شيفيلد يونايتد، والتي ستقام على ملعب الإمارات في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ارسنال في بيان عبر موقعه الرسمي: “عملنا بشكل جاد مع السلطات المسئولة خلال الأشهر الأخيرة، من أجل عودة الجماهير للملاعب، وخاصة ملعب الإمارات، ولكن بأعداد قليلة”.

وتابع: “سنخوض مباراتنا أمام وست هام يونايتد، يوم 20 سبتمبر الجاري خلف الأبواب المغلقة، وفقا لقرار الحكومة، لكننا نأمل في أننا سنستقبل الجماهير ولكن بأعداد مخفضة، في لقاءنا ضد شيفيلد يونايتد، يوم السبت الموافق 3 أكتوبر المقبل”.

يذكر أن ارسنال قد توج بكأس الدرع الخيرية مع انطلاق الموسم الجاري، عقب تفوقه على نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

ويستعد آرسنال لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيواجه فولهام في الجولة الأولى خارج ملعبه، ثم يستقبل وست هام يونايتد في الجولة الثانية، ويخرج لمقابلة ليفربول على ملعب الأنفيلد.

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