أول تعليق من مرتضى منصور على عقوبة كهربا: “كسبت الرهان يا خطيب”

أكد رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“، أنه توقع أزمات لاعب الاهلي الحالي محمود عبدالمنعم “كهربا” بعد رحيله عن النادي الأبيض، وقيامه بفسخ العقد من طرف واحد، ثم الانتقال للمارد الأحمر في الميركاتو الشتوي 2020.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية:” كسبت الرهان يا خطيب”.

وأضاف:” كنت أراهن على فشل كهربا مع الاهلي، بعدما هرب من الزمالك بمساعدة محمود الخطيب”.

وواصل:” أزمة كهربا مع محمد الشناوي ثم سيد عبدالحفيظ في غرفة ملابس الاهلي لن تكون الأخيرة”.

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وأكمل رئيس الزمالك قائلا: “توقعت مثل هذه الأفعال من لاعب مثل كهربا، وحذرت الاهلي منه، لكنهم لم يتعلموا الدرس، ودخلوا في حالة عناد معنا والآن يدفعون ثمن أخطائهم”.

وأتم:”كهربا سيدفع الثمن غاليا، ويكفي أنه سيظل موسمًا كاملا دون أن يلعب مباراة واحدة، إذا لم يقم بدفع غرامة المليوني دولار”.

وفرضت إدارة النادي الأهلي، غرامة قياسية ضد محمود عبدالمنعم “كهربا” جناح الفريق، بسبب ما بدر منه تجاه زميله محمد الشناوي، قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الأربعاء.

وقرر مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” توقيع عقوبة قدرها مليون جنيه على كهربا، نظرًا لما بدر منه.

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