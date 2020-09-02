"ميسي" يوافق على الالتحاق بنادي مانشستر سيتي في صفقة برقم فلكي 

تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن موافقة مانشستر سيتي على تقديم عرض مالي فلكي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إثر قراره ترك برشلونة، والذي قد سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم.
وبحسب تلك التقارير، تستعد مجموعة "سيتي فوتبول" المالكة لمانشستر سيتي والمملوكة من قبل مجموعة أبو ظبي للتنمية والاستثمار، لتقديم عرض لميسي يصل إلى 700 مليون يورو (623 مليون إسترليني) على مدار 5 سنوات.
وتقول التقارير إنه من المتوقع أن يقضى ميسي ثلاثة مواسم في صفوف مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل لفريق نيويورك سيتي المملوك لمجموعة "سيتي فوتبول"، مع وجود مرونة في توقيت رحيل النجم الأرجنتيني للدوري الأمريكي.
يذكر أن ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة بشكل رسمي رغبته في الرحيل، ولم يجرِ مسحة كورونا الخاصة بالحصة التدريبة الأولى للفريق، التي أجراها تحت قيادة مدربه رونالد كومان.
وكان ميسي عبر في مناسبات عدة عن رغبته في الانتقال لمانشستر سيتي للعب في البريميرليغ، وتعزيز فرصه في التتويج بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا، عبر العمل من جديد مع المدرب بيب جوارديولا.
المصدر: بي بي سي
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