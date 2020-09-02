رياضة | منتخب السويس يتعادل مع المريخ ويواجه البنك الاهلي وديا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر منتخب السويس يتعادل مع المريخ ويواجه البنك الاهلي وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق منتخب السويس، خارج ملعبه، مع فريق المريخ البورسعيدي، بهدف لكل فريق، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دورى القسم الثانى.

حيث تقدم اللاعب عصام عابدين لمنتخب السويس في الدقيقة 22، ثم ادرك المريخ التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق اللاعب محمود اجوجو.

وقد بدا الجهاز الفنى السويس بقيادة أشرف خضر بتشكيل مكون من، محمود كوكو ، محمد هيكل ، عبد الله شلبي ، كريم يكن ، نور العريان ، خالد لطفي ،إسلام شرقية ، يوسف محمد ، اسامة مرعي ، عصام عابدين ، أحمد وائل.

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ثم بدأ الشوط الثاني بتشكيل، محمد عاطف ، اشرف أنور ، احمد عيد ، باسم عادل محمود عقل ، أحمد فتحي ، خالد لطفي محمد عمارة ، عبودة عبد الغفار ، حسن يس ، شيكا.

وجدير بالذكر خاض منتخب السويس ثلاث مباريات أمام النصر وتعادل بهدف لكل فريق، ثم الفوز على كابيتال ستار بتسعة أهداف مقابل لا شئ ، قبل التعادل مع المريخ بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يحل الفريق السويسي، ضيفا على فريق البنك الاهلي في الرابعة من عصر الخميس، في مواجهة ودية جديدة.