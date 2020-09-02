رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من إتمام صفقة مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل النادي الأهلي، في مفاوضات جادة بالفعل مع أيوب الكعبي مهاجم نادي نهضة بركان المغربي السابق والعائد من تجربة قصيرة في الدوري الصيني، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

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وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تلقت ترشيحات من جانب وكيل اللاعب بالتعاقد معه، حيث تم عرضه على السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي رحب بإمكانياته.

واتخذ مجلس الإدارة، قرارًا بتكليف وفدًا من النادي سيترأسه أمير توفيق مدير التعاقدات، للسفر إلى كازابلانكا، خلال الأيام المقبلة، للتفاوض مع اللاعب وحسم التفاوض بصورة نهائية، قبل دخول الأندية في الصفقة والمزايدة على المارد الأحمر.

وتلقى اللاعب عدد من العروض مؤخرًا، حيث يرغب بيراميدز سبورت في الحصول على توقيعه، فيما حصل اللاعب على بعض العروض من الدوري التركي والفرنسي، إلا أنه لم يحسم الأمر بصورة نهائية بشأن خطوته المستقبلية".