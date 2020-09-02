رياضة | يوفنتوس يخطط لضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد أن أعلن البرغوث الأرجنتيني عن رغبته في الرحيل عن البرسا.

وأكد برنامج إل لارجوئيرو الإسباني أن يوفنتوس يدرس الجمع بين الأرجنتيني لونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق واحد في الموسم المقبل.

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وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه لم يجرؤ أي نادي على الجمع بين كلا من ميسي ورورنالدو في فريق واحد ولكن هذا الأمر كان يدور في ذهن الكثير من المشجعين في العقد الماضي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن نظام الضرائب في إيطاليا يجعل يوفنتوس المفضل للتعاقد مع ميسي في وقت لا يزال كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي المنافسة من أجل الحصول على خدمات البرغوث الأرجنتيني.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن ميسي ورونالدو تنافسا في إسبانيا لمدة 10 مواسم قبل أن يرحل الدون البرتغالي في عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.