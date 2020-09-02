رياضة | راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، رسالة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، والذي قرر مؤخرًا الرحيل عن الفريق الكتالوني.

وأكد راموس، اليوم الأربعاء، أنه "يتمنى" استمرار ميسي مع برشلونة، ولكنه أكد أن اللاعب "كسب احترام الجميع بعد اتخاذ قرار بخصوص مستقبله".

Advertisements



ويفضل قائد الفريق الملكي خوض "الكلاسيكو" أمام البرسا في وجود ميسي.

وأوضح راموس في تصريحات خلال مؤتمر صحافي عن بُعد أثناء معسكر منتخب إسبانيا استعداداً لمواجهتي ألمانيا وأوكرانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية: "ميسي اكتسب الاحترام بتحديد مستقبله، لا أعلم إن هذا هو القرار الأفضل للكرة الإسبانية، ولبرشلونة، ولكن بالنسبة لنا بالطبع نود الفوز على الأفضل دائماً، نتمنى استمراره هنا".

ويرى قائد "الماتادور" أن رحيل صاحب القميص رقم "10" سيمثل ضربة قوية للدوري الإسباني، وسيؤدي لتراجع نسبة متابعيه.