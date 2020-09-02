رياضة | مستند - الشباب والرياضة تحاصر السباحة بمخالفات المتوسط وإقامة مجهول مع البعثة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مستند - الشباب والرياضة تحاصر السباحة بمخالفات المتوسط وإقامة مجهول مع البعثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن تقريرا جديدا كشفت عنه قطاعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة حول مخالفات مجموعة من الاتحادات والألعاب المشاركة في دورة ألعابا لبحر المتوسط الأخيرة بتراجونا الإسبانية، وفقا لملاحظات لجان التفتيش والجهاز المركزي للمحاسبات.
ضمت المخالفات تحويلا ماليا يخص اتحاد السباحة المصري بقيمة ٢١٦٠ يورو تخص إقامة المهندس ياسر محمد إدريس ، وشخص آخر غير معلوم الهوية في فترة الدورة وبما يخالف القرار الوزاري الصادر بشأن الرحلة، والمعتمد من قبل القطاعات المعنية بوزارة الشباب والرياضة.
جاءت مخالفات السباحة ضمن سلسلة من المخالفات دونتها إدارات الوزارة والجهات الرقابية على الرحلة المشار إليها وإجراءات اللجنة الأولمبية المصرية في الشأن نفسه.