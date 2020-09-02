رياضة | مستند - الشباب والرياضة تحاصر السباحة بمخالفات المتوسط وإقامة مجهول مع البعثة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مستند - الشباب والرياضة تحاصر السباحة بمخالفات المتوسط وإقامة مجهول مع البعثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن تقريرا جديدا كشفت عنه قطاعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة حول مخالفات مجموعة من الاتحادات والألعاب المشاركة في دورة ألعابا لبحر المتوسط الأخيرة بتراجونا الإسبانية، وفقا لملاحظات لجان التفتيش والجهاز المركزي للمحاسبات.

ضمت المخالفات تحويلا ماليا يخص اتحاد السباحة المصري بقيمة ٢١٦٠ يورو تخص إقامة المهندس ياسر محمد إدريس ، وشخص آخر غير معلوم الهوية في فترة الدورة وبما يخالف القرار الوزاري الصادر بشأن الرحلة، والمعتمد من قبل القطاعات المعنية بوزارة الشباب والرياضة.

جاءت مخالفات السباحة ضمن سلسلة من المخالفات دونتها إدارات الوزارة والجهات الرقابية على الرحلة المشار إليها وإجراءات اللجنة الأولمبية المصرية في الشأن نفسه.