رياضة | بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز ونجم كرة القدم المصرية وهداف بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عن مواجهة نادى الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي يوم الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي ومنتظر بين الفريقين والذان يتنافسان على المركز الثانى.

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وتجددت إصابة عبدالله السعيد فى العضلة الخلفية ليغيب عن مواجهة الزمالك بعدما شارك فى مران أول أمس.

ويذكر أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز سيغيب أيضًا عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثانى برصيد 45 نقطة متفوقًا على الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.