رياضة | النني يقترب من الرحيل عن صفوف الآرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر النني يقترب من الرحيل عن صفوف الآرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، لتدعيم صفوفه وأيضا يأمل في الإبقاء على العناصر التي يحتاجها في خطته بالموسم المقبل.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، نشرت تقريرا اليوم الأربعاء، أن عدد من لاعبي أرسنال وحركة الانتقالات القائمة في الفريق اللندني، من بينهم محمد النني ولوكاس توريرا معروضان للبيع.

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وعلى الرغم من أشادة ومدح في النني قبل مواجهة ليفربول في الدرع الخيرية، وأكد أنه يمتلك شخصية إيجابية وإمكانيات جيدة، إلا أن رحيله عن الفريق اللندني أصبحت مسألة وقت.

وأشارت "مترو" إلى أن الهدف الرئيسي لميكيل أرتيتا هو التعاقد مع توماس بارتي نجم وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، ولكن إتمام تلك الصفقة يتطلب من أرسنال دفع 45 مليون جنيه إسترليني لإدارة أتلتيكو مدريد، وهي قيمة الشرط الجزائي للاعب الغاني، مما يعني أن الجانرز في حاجة للمال من أجل تمويل صفقة لاعب الروخيبلانكوس.

ويسعى الآرسنال لحسم جميع ملفاته قبل موعد غلق سوق الانتقالات الصيفية، وحتى الآن لم يتحدد بشكل نهائي إلى أين سيرحل النني أم أن الإدارة وأرتيتا سيبقيا على خدماته