رياضة | صديق ميسي على أعتاب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صديق ميسي على أعتاب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس إتفق مع لويس سواريز بالفعل وأنهم في إنتظار التوصل لإتفاق مع برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس إتفق مع وكيل لويس سواريز على حصول النجم الأوروجواياني على راتب سنوي يبلغ قدره 10 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الجديد كان قد أخبر لويس سواريز أنه خارج خططه في الموسم المقبل وأن عليه إيجاد الرحيل إلى نادي جديد.