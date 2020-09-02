رياضة | أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي للزمالك، على التعليق حول أزمة محمود كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي ومشاجرته مع زميله محمد الشناوي.

وعلق رئيس القلعة البيضاء عن أزمة كهربا والشناوي في تصريحات صحفية اليوم، قائلًا: «كسبت الرهان».

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وتابع مرتضى منصور، في تصريحات صحفية اليوم:""كسبت رهاني على فشل محمود كهربا مع النادي الأهلي، بعد هروبه من الزمالك بمساعدة إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب".

وأكمل: "خناقة كهربا اليوم في الأهلي مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والحارس محمدالشناوي، وتحطيمه غرفة خلع الملابس، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدًا أن تطاول كهربا على إدارة النادي أمر طبيعي من لاعب مثله".

وأضاف:" حذرت الأهلي من هذا السيناريو، ولكنهم لم يتعلموا الدرس، ودخلوا في عند معنا، وهم الأن يدفعون ثمن أخطائهم".