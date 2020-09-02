رياضة | الاتحاد السكندري يعلن قائمة الفريق لمواجهة طنطا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يعلن قائمة الفريق لمواجهة طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة طنطا غدًا الخميس في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة زعيم الثغر كلًا من :- حراسة المرمى : عماد السيد - محمود الزنفلي - عمرو خليل Advertisements خط الدفاع : مروان النجار - إسلام جمال - عمرو الميداني - كريم الديب - السيد سالم - صبري رحيل - يوسف حسن - محمود شعبان خط الوسط : هشام محمد - نور السيد - أحمد نبيل "مانجا" - خالد الغندور - مروان عطيه - أحمد حجي - عبد الغني محمد خط الهجوم : أحمد راشد - أيمن غباشي - محمد الصباحي - رزاق سيسيه.

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