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رياضة | سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية إلى  إن نادي يوفنتوس الإيطالي، أتم اتفاقه مع اللاعب لويس سواريز لاعب فريق الإسباني، من أجل الانتقال له في الميركاتو الحالي، ليكون لاعبا في صفوف السيدة العجوز.

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن اليوفي توصل لاتفاق مع ممثلي سواريز بعد اجتماعهما للمرة الثانية في الساعات الماضية.

و اتفق الطرفان على حصول سواريز على مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي.

ويسعى يوفنتوس للحصول على «سواريز» بعدما قرر المدير الفني الهولندي رونالد كومان، وذلك بعدما خرج من حسابات المدرب الهولندي. 

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