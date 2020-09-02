رياضة | تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يقترب من ضم رجب بكار نهائيا

كشفت مصدر داخل الزمالك، عن حصول مسؤولي الأبيض على توقيع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، تمهيدا لضمه إلى قلعة ميت عقبة، مطلع الموسم الكروي الجديد.

Advertisements

وأوضح المصدر أن الزمالك حصل على توقيع رجب بكار لاعب بيراميدز لمدة 3 سنوات لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكد أن هناك مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي الزمالك من أجل التعاقد مع عبدالله بكري لاعب بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.